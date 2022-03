Aravete päästjad panid maja põlema

Päästjad peavad olema valmis sekunditega lisaks tavavarustusele selga vinnama hapnikuballooni ja põlevasse majja tormama, kui on võimalus, et keegi võib seal sees olla. Et päästetöötajad selliseks olukorraks valmis oleks ega paanikasse ei läheks, süütab päästeamet igal aastal paar vana maja, loomulikult majaomanike loaga, et päästjad nendes harjutada saaksid. Seekord näidati vanale talumajale tikku Pruuna külas.