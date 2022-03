PPA avab Ukraina põgenikele ajutise kaitse andmiseks teenindused ka õhtusel ajal ning nädalavahetustel

PPA identiteedi ja staatuse büroo juht Margit Ratniku sõnul on praegu esmatähtis, et sõja eest põgenevatel inimestel on turvaline koht, kus viibida, kuid selle kõrval on oluline saada ka elamisluba ja leida töö. „Eestisse jõudes on inimestel võimalik taotleda ajutist kaitset ehk aastast elamisluba, mis annab Ukraina sõjapõgenikele ja nende pereliikmetele sarnased õigused nagu Eesti elanikel. Selleks, et sõjapõgenikud saaksid kiiremini ajutist kaitset taotleda ja oma elu Eestis alustada, pikendasime teeninduste lahtiolekuaegu ja avame mobiilsed menetluspunktid majutuskohtades. Nii saame inimesi kiiremini aidata,“ sõnas Ratnik.