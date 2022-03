Omavalitsusjuhid küsivad riigilt suuremat tuge sõjapõgenike abistamisel

Eesmärk on olla Järvamaal valmis abivajajate suurenevateks hulkadeks. Suurim probleem on seejuures elamispindade puudus ja asjaolu, et ajutise kaitse taotlusi maakonna keskuses Paides teha ei saa. Peale selle muretsevad omavalitsused lisakulude pärast, mida riik praegu neile ei hüvita.

Paide linnapea Siret Pihelga ütlust mööda ootavad omavalitsused riigilt Ukraina kriisis suuremat selgust. «Kriisiolukorras on oluline selge töökorraldus, et me kohalike omavalitsustena suudaksime teha oma põhitööd ja samal ajal aidata ka saabuvaid sõjapõgenikke. Praegu on iga nädal, kohati iga päev midagi muutunud,» lausus ta.