Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eestlastele on aastas olulised vähemalt kaks päeva, mil tuleb loota kiirele netiühendusele ja veel kiirematele näppudele. Esimene on veebruaris, mil saab elektroonilisel teel esitada tuludeklaratsioone, ja teine kord märtsis, kui emakeelepäeva puhul on e-etteütlus, kus kiiruse kõrval on loomulikult oluline ka hea keeleoskus. Tänavu tuli e-ette­ütluse võit Paidesse.

* Põhikoolilõpetajail on praegu käsil kiired päevad, sest sellest nädalast hakkavad kukkuma tähtajad, et panna end kirja gümnaasiumide sisseastumiskatsetele. Kuupäevad on kooliti erinevad, seega tasub olla hoolas, et avaldus oleks õigel ajal tehtud. Paide Hammerbecki põhikooli abiturient Teele Lotte Trug ütles, et temal on koolidesse kandideerimine täies hoos, sest ta vaatab ringi laiemalt. «Olen käinud Tallinnas Vanalinna hariduskolleegiumi eelkatsetel ja ootan vastuseid. Suuremasse osasse koolidest saan katsed õnneks teha ühekorraga. Paide gümnaasiumi ja Tartu koolide katsed on näiteks kõik kenasti koos. See teeb asja lihtsamaks,» selgitas ta.

* Kinnisvaramaaklerid täheldavad, et Ukraina sõjapõgenikele, eriti neile, kelle mõni pereliige juba töötab Eestis, otsitakse kortereid, kus nad saaksid end pikemalt sisse seada. Elamispindu on saanud neile ka pakkuda, kuid nõudlus on suurem. Järvamaa majutusasutuste võimalused Ukrainast saabujatele ajutistki peavarju anda on erinevad. Arco Vara Järvamaal tegutsev vanemmaakler Lea Kerma ütles, et tuntakse huvi vabade korterite vastu, kus Ukrainast tulnud saaksid elama asuda. Seni on vabaturu kortereid otsitud valdavalt juhtudel, kui keegi pereliikmetest juba töötab Eestis, kuid sõja jalust on tulnud siia ka nende pereliikmed või lähedased.

* Esmaspäeval alustas Poolas teenistust uus Eesti kaitseväe siht­üksus Wisent 4, mis läks Poolasse toetama riiki Valgevenest tuleneva hübriidrünnaku tõrjumisel. Peaasjalikult kaitseliitlastega mehitatud üksuse koosseisus teenib ka kümmekond Järvamaa vabatahtlikku riigikaitsjat.

* Venemaa kallaletung Ukrainale on järsult suurendanud Eesti inimeste huvi vabatahtlike riigikaitseorganisatsioonide vastu ning mõne nädalaga on kaitseliiduga liitumise vastu huvi ilmutanud üle 700 ja Naiskodukaitsega üle 1600 inimese. Aktiivse üleeestilise liitumiskampaaniaga tegeleva Naiskodukaitse esinaine Aire Tooming ütles mõne päeva eest «Terevisioonis», et arvukatest huvilistest on liitumisavalduse esitamiseni jõudnud 350 naist. Alates veebruari lõpust käivitas Naiskodukaitse sotsiaalmeedias veebikohtumisõhtute sarja, mis on huvilistest tulvil ja organisatsioon lisab järjekorda aina uusi kohtumisi. Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine Kerlin Tealane ütles, et kõik veebikohtumised on toonud liitumisavaldusi ning huvi õppida ja ka panustada on märgatavalt suurem, kui oli Ukraina sõja eelsel ajal.

* Siseminister Kristian Jaani kinnitab, et praegu pole Eestile mitte mingisugust sõjalist ohtu. Küll tuleb valmistuda selleks, et võimalikud on elektrikatkestused, energeetika- ja gaasitarneprobleemid, küberohud ja sõjapõgenike vood.

* Paide linna ning Järva ja Türi valla juhid kohtusid esmaspäeval Paides sotsiaalkindlustusameti, kaitseliidu ja vabatahtlike esindajatega, et arutada Ukraina kriisist tekkinud kitsaskohti ja tõhustada koostööd sõja­põgenike abistamisel. Eesmärk on olla Järvamaal valmis abivajajate suurenevateks hulkadeks. Suurim probleem on seejuures elamispindade puudus ja asjaolu, et ajutise kaitse taotlusi maakonna keskuses Paides teha ei saa. Peale selle muretsevad omavalitsused lisakulude pärast, mida riik praegu neile ei hüvita.