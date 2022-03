Loodus ärkab külmakraadidest hoolimata

Ometi on nii kevadpealinnas kui mujalgi Järvamaal näha ka mitmeid märke vääramatult lähenevast kevadest. Sulanud lume alt on nina välja pistnud lumi- ja märtsikellukesed ja koguni sinililled. Päike käib üha kõrgema kaarega ja sooja ilma mõjul on loodus järjest ärkamas. Talveunest on ärganud ka sipelgad, kes on alustanud oma pesade korrastamist. Türil Kõrgessaare kandis on kuklaste pesasid võsasel kraavikaldal lühikeste vahemaade järel koguni viis, igas neist käib vilgas askeldamine.