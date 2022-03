Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva Teataja fotograaf Dmitri Kotjuh ja Postimehe ajakirjanik Margus Martin istusid 16. veebruari pärastlõunal Kiievisse sõitvale lennukile, et kajastada Postimehe lugejatele, milline on elu Ukrainas, kui Venemaa koondab riigi piiri äärde järjest suuremaid vägesid ja idanaabri väljaütlemised muutuvad iga päevaga hirmuäratavamaks. Sama päeva hommikul pildistas Kotjuh Tallinna–Tartu maantee ääres Anna kauplust. Pätid olid öösel kaupluse seina sisse augu lõhkunud. Vargus nagu 1990ndatel. Vahetult enne äralendu laeb Kotjuh üles galerii, kust on näha kauplust, mille seinas haigutab auk, hulk politseinikke asitõendeid korjamas ja politseikoer jälge üles võtmas. Kotjuh teeb Järvamaale maha jäävatele kolleegidele nalja, et küll meil siin Järvamaal ikka juhtub. Ei tea, kas Ukrainast tal midagi sellist õnnestubki pildistada. Kaupluse seinas ikkagi auk ju.

* Järvamaale saabunud Ukraina sõjapõgenike lapsed püüavad eluga edasi minna ning on Paides mõne nädala või veidi rohkemgi koolis käinud. Julgemad on liitunud kohalike spordiklubidega ja käivad treeningutel. Paide linnavalitsuse haridusspetsialist Enn Lehtpuu ütles, et Paides on kooli jõudnud või kohe jõudmas ligi 30 õpilast.

* «Mis siin toimub? Miks minu auto kellelegi teisele läheb?» lõõpis kolmapäeva keskpäeval Koeru Konsumi ette parkinud autos naine poe ees uhkete kirjadega maasturit nähes tütrega, teadmata, et Coop Eesti autoloosi õnn on just nimelt temale naeratanud.

* Eelmisel reedel, 11. märtsil alustati menetlust selle kohta, et päev varem varastati Paides bensiinijaamast diislikütust 896 euro väärtuses. Juhtumeid, kus rekordkallis mootorikütus ajab inimesed seadusevastastele tegudele, on viimasel ajal esinenud üle Eesti.

* Paidelase Robin Vestungi heategevuslikul eesmärgil oksjonile pandud Ragnar Klavani Liverpool F.C. mängusärk leidis ostja 1500 euro eest. Viimase pakkumise tegi Facebooki lehel tartlane Erik Vares.

* Kuni kuu lõpuni saab Oisu raamatukogus oleval näitusel uudistada pilte, mis esmapilgul tunduvad olevat tehtud justkui ristpistes. Lähemalt uurides selgub aga, et risti pole tegija seal midagi pistnud. Pildid on kokku pandud tuhandetest erivärvilistest kristallkivikestest, mis on hoolikalt aluspinnale liimitud.

* Karl-Mathias Saarse nimi ei peaks muusikahuvidega lehelugejale olema võõras. On ju noormees aastaid maakonna mõõduvõttudel oma hääle­ulatust näidanud. Erinevalt paljudest teistest otsustas Karl-Mathias, et muusikal on tema elus suur roll ka täiskasvanueas. Nii esineja kui laulukirjutajana.