Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Jaanuaris kaheksandat tegevusaastat tähistanud osaühing Sirloin otsustas ettevõtte tegevust ja perspektiive analüüsides lõpetada jaeturule mahelihatoodete valmistamise. Sirloini omaniku ja tegevjuhi Lauri Bobrovski selgitusel ei tähenda see, et ettevõtte kogu tegevusega otsi kokku tõmbaks. Küll sai mahelihatoodetest loobumise peapõhjuseks mahesealiha tooraine puudus ja ka koroona, millele lisandus kiiresti tõusnud energia hind.

* Tund aega enne kevade ametlikku algust lehvitasid Türi linna sildi juures kaks jäneseks maskeerunud näitsikut kui ammu pildist kadunud hääletajat ning loodusvaatleja kombel kahlas lumes ohutust kaugusest saabuva kevade hõngu kaamerasse püüda ERRi korrespondent Olev Kenk. Linnast läbi sõites tuli vastu külgkorviga mootorrattaid ja lille löödud vana Moškvits, mis andis aimu, et kevadpealinna õhk on täis ootusärevust.

* Möödunud nädalal on keegi kurikael käinud Türi tehisjärve ääres madalseiklusrajal tikke krapsimas nii hullusti, et platvormile tehtud lõke on muutnud raja kasutuskõlbmatuks. Seiklusrajal lõkke tegemine on seda kahetsusväärsem, et peale varalise kahju võib tegu seada ohtu ka inimeste elu ja tervise.