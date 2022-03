Noortepeo ettevalmistused käivad täie hooga

Eelmisel reedel said Türi kultuurikeskuses kokku rahvamuusikapeo juhendajad ja kollektiivide juhid.

Kuigi XIII noorte laulu- ja tantsupidu «Püha on maa» on Tallinnas alles tuleva aasta 30. juunist kuni 2. juulini ja peoni on jäänud aega üle aasta, käivad ettevalmistused juba ammu.