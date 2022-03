Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi XIII noorte laulu- ja tantsupidu «Püha on maa» on Tallinnas alles tuleva aasta 30. juunist kuni 2. juulini ja peoni on jäänud aega üle aasta, käivad ettevalmistused juba ammu. Alanud on ka laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide juhtidele mõeldud repertuaariseminarid. Juba on seminaridel kokku saanud tantsurühmade juhendajad, eelmisel reedel kogunesid Türi kultuurikeskusse rahvamuusikapeo juhendajad. Repertuaari tutvustamise seminare on peetud ka Zoomi koosolekute vormis, sest teatavasti on koroonaviirus endiselt laialdaselt levimas ja nii pole kõigil soovijatel olnud võimalust näost näkku kohtuda. Eeloleval nädalavahetusel tutvuvad Türil laulupeo repertuaariga orkestrijuhid.