Potike, keeda! Aga ilma pliidita

Türilt pärit Krystyne Richardt, kes on juba üle paarkümne aasta Taanis elanud, avastas energiasäästliku toiduvalmistusviisi eelmisel aastal, mil oli vaja jõulude ajal Taani traditsioonilist pühademagustoitu valmistama hakata ja selleks potitäis riisi keeta. «See on üks suhteliselt tülikas tegevus, sest riisipuder on keetmise ajal väga kapriisne: kogu aeg on vaja seda segada, et põhja ei kõrbeks, ja temperatuuri jälgida ja potikaant kergitada, et üle ei hakkaks keema. Nii oled peaaegu tund aega pliidi ette naelutatud. Ühesõnaga – paras jändamine,» lausus ta.