Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva vallavolikogu otsustas neljapäevasel istungil lõpetada Aravete keskkoolis järk-järgult gümnaasiumihariduse andmise, uusi kümnendaid klasse ei avata, praegu gümnaasiumiosas õppivad noored saavad õpingud lõpetada. 2024. aasta sügiseks kaob järk-järgult Ambla-Aravete ja Peetri kooli kolmas kooliaste ning koolid muutuvad kuueklassiliseks. Volikogu otsustas ka liita 1. septembrist lasteaia Mõmmi Imavere põhikooliga, ühtse juhtimise alla viidav asutus hakkab kandma Imavere kooli nime. Järva vallavanem Toomas Tammik ütles volikogu istungil enne haridusvõrgu korrastamist puudutavate eelnõude arutelu, et nende ettevalmistamisel on maksimaalsel määral arvestatud valla elanike ja piirkondade huvidega.

* Eelmisel nädalal andis Türi vallavalitsus teada, et linna eri piirkondades algavad raietööd, et vabaneda rohkem kui poolesajast puust. Türi vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Teet Reier selgitas, et eelmisel nädalal alanud raietööd on nüüd juba suuresti ühel pool, ühena viimastest võtsid Türi Halduse töömehed maha valla­valitsuse hoone lähedal Kooli tänava ääres kasvanud puud. Reier möönis, et igasugused raied avalikus ruumis tekitavad inimestes küsimusi, kas seda on ikka vaja ja miks pealtnäha täies elujõus puud ei võiks edasi kasvada, ent üle poolsaja puu kesklinna piirkonnas, järve ääres ja mujalgi on maha võetud põhjusega.

* Kolmapäeva õhtupoolikul heitis Briti kuninglike õhujõudude transpordilennuk A 400M Nurmsi kohal alla varustust lennuvälja hõivanud jalaväelastele. Brittide kinnitusel harjutasid nad Eestis esimest korda Suurbritanniast startinud transpordilennuki varustuse heitmist maapealsetele üksustele.

* Türil saab sõja eest põgenenud ukrainlaste toetuseks annetada raha kultuurikeskusse ja Konsumi kauplusse paigutatud kasti. Need pole aga tavapärased kastid, vaid ühe kohaliku mehe kätetöö. Türilane Sergei Zinovjev ütles, et Türi vallavolikogu esimees ja Ukraina sõjapõgenike abistamise üks eestvedajaid, Maarja Brause, rääkis talle mõttest seada kevadpealinnas üles sõjapõgenike abistamiseks annetuskastid ja kuna ta oskab puutööd, siis võttis mõttest kohe kinni.

* Paide gümnaasiumi abiturient Kevin Kinev (18) on nagu Figaro, keda näeb kord siin, kord seal. Ta lööb kaasa mitmes piirkondlikus ettevõtmises ja isegi need, kes teda hästi ei tunne, saavad aru, et südikust tal jagub. Meil kõigil on ööpäevas 24 tundi, mis paneb vägisi juurdlema, kuidas ta kõike seda jõuab.

* Toidupank on igal kevadel usinalt toidukogumispäevi korraldanud ja need ei jää tulemata ka sel aastal. Seda enam, et praegu vajab toidupank nii Eesti inimestele kui ka Ukraina sõjapõgenikele jagamiseks toitu rohkem kui kunagi varem. Järvamaa toidupanga juhataja Tiina Larven ütles, et kogumiskorvidega on nad seekord väljas 8. ja 9. aprillil. «Nagu tavaks saanud, seame end sisse Paide Maksimarketis ja Türi Konsumis ning töötame mõlemal päeval kella 12st 18ni,» täpsustas ta.