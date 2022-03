Paide teater pälvis preemia erilise teatrisündmuse eest

Paide teater kutsus projekti «Paide 3000» ellu eelmise aasta veebruaris. See käsitleb ühe linna (ja ühe kogukonna) elu 21. sajandil, uurib tulevikustsenaariume ja küsib, mis on või võiks olla kunsti (ja kunstniku) roll selle kõige keskel. Ühes Paide inimeste, teadlaste, poliitikute, kodanikuühiskonna aktivistide, urbanistide, disainerite, arhitektide, kunstnike ja paljude teistega otsib Paide teater võimalusi, et äratada ellu ühe linna – Paide – kujutlusvõime.