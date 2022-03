Sookured – tagasi kodus, lumest hoolimata

Kuna kurgede saabumine on aastatega nihkunud aina varasemaks, aprillist märtsisse, saavad esimeste saabujate varbad tihti lumiseks. Kesk-Eesti maastikud olid ja on paiguti siiani lumevaiba all, kuid just lumivalgel taustal joonistuvad suurte lindude graatsilised siluetid eriti uhkelt välja. Nädal tagasi pildile jäänud kurepaar kõndis, tantsis ja puhus kuretrompeteid Müüsleri lumistel väljadel.