Orkestrandid kogunesid Türil, koorilauljad Paides

Puhkpilliorkestrite liigijuht Riivo Jõgi ütles, et esitlusseminar on väga olulisel kohal laulupeoks valmistumisel. «Esmamulje on alati väga oluline. Kui lugude esitlus läheb korda, on see hea lähtepunkt kõigile orkestritele ja dirigentidele, et seda pikka, järgmise aasta suvel kulmineeruvat protsessi alustada ja selle sees tegutseda,» ütles ta. Jõgi sõnul on puhkpilliorkestrite repertuaar väga kirev – seal leidub nii vanu tuttavaid, näiteks Ülo Vinteri «Majakene mere ääres», kui ka uusi huvitavaid teoseid, näiteks Teodor Hirvoja «Löögi kaja».