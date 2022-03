Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Veidi üle poole aasta kitsamates oludes töötanud Paide Maksimarket teeb ettevalmistusi, et lähiajal uuel ja Järvamaa kohta enneolematult suurel pinnal uksed avada. Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu ütles, et niipea, kui kaup saab riiulitesse ja kassad tööle, võivad nad hoone igast küljest avada ja alustada tööd varasemast poole suuremal müügipinnal. Uibopuu rõhutas, et kõik ei toimu üleöö nagu septembris, vaid riiulite ja kauba kolimine võtab kindlasti aega. «Seega näevad ostjad juba praegu, et osa kaupa on uuel pinnal ja osa veel endises kohas. Teeme kõike sammhaaval, sest korraga lihtsalt nii suurt pinda täita ei jõua,» sõnas ta.

* Anton Hansen Tammsaare muuseumis Vargamäel avati pühapäeval aastanäitus «Täissöönul pole isu ja nälginul pole toitu». Mida sõid romaani «Tõde ja õigus» tegelased ning kuidas nad väljendasid selle kaudu emotsioone ning tähistasid elusündmusi? Millistes Tammsaare teostes söödi vasikapraadi ja kalamarja? Mis olid kirjaniku sünnikodus laste maiuspalad? Nendele ja teistelegi küsimustele saab vastuse muuseumi uuelt aastanäituselt.

* Vabariigi valitsus toetas eelmisel aastal tehtud otsusega kohalike omavalitsuste teede ja tänavate korrashoiu projekte 17,2 miljoni euro ulatuses. Toetuse saajate hulka mahtus ka Türi vald, kus Türi linnas läheb remonti Vabriku puiestee, mille tarvis on antud 238 000 eurot. Esimesed ettevalmistused remonditöödeks on nüüd tehtud – eelmisel nädalal võeti maha tänava ääres kasvanud puud. Vabriku puiestee on praegu väga kitsas ja see tuleb laiemaks teha. Ohutu peab olema ka jalakäijatel, selleks ehitatakse neile tänava kõrvale kergliiklustee.

* Pühapäeval kogunesid Türile XIII noorte laulupeole minevate puhkpilliorkestrite dirigendid, et osa saada peo repertuaari esitlusseminarist. Vabariigi orkestrijuhtide puhkpilliorkestri ja Eesti noorte puhkpilliorkestri esituses kõlas ka XIII noortepeo puhkpilliorkestrite tervikkava esmaettekanne.

* Pühapäeva õhtul kuulutati Vene teatris välja Eesti teatriauhindade laureaadid 2021. aasta loomingu eest. Paide teater pälvis teatriliidu juhatuse auhinna teatri kui kogukonna vaimse liidri sotsiaalse missiooni eduka laiendamise ja mõtestamise eest aktsioonides «33 kõnet» ja «Varivolikogu». Eesti teatriliidu auhinda antakse erilise teatrikunstisündmuse eest, mida ükski teine auhinnastatuut ei hõlma.