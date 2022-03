Täna võib tuisata

Täna varahommikul on põhi- ja suuremate tugiteede teekatted Lääne-, Ida- ja Lõuna-Eestis lörtsised või lumised. Mitmel pool sajab lund ning kohati tuiskab. Kesk-Eestisse ja Tallinna lähistele pole sadu veel jõudnud ning teekatted on niisked. Tee- ja õhutemperatuur on kõikjal miinuses. Teedel on libeduseoht!