PILDID JA VIDEO ⟩ Kaitseväelased rajasid üle vetevälja mitukümmend meetrit pika ujuvsilla

Pioneeripataljoni kompaniiülem Lauri Mäepalu selgitas, et teisipäeval ja kolmapäeval tegutsevad nad Roosna-Allikul ja Paides. „Roosna-Alliku tehisjärvele paigaldame jooksusilla ja Paides harjutame sildade laadimist (silla ettevalmistust õhkimiseks- toim),” selgitas ta. „See kõik on üks osa meie väljaõppest, mis tänaseks päevaks on jõudnud allüksuste hindamiseni. Üksustega on kaasa instruktorid ja nemad hindavadki, kuidas jagu või rühm oma sooritusega hakkama saab.”

Mäepalu lisas, et jooksusillad leiavad kasutust erinevate veekogude, ennekõike jõgede ületamisel. „Jooksusilla paikapanemine käib selliselt, et sõidame kummipaadiga üle veekogu ja tõmbame julgestustrossi üle. Sild ise koosneb aga moodulitest, mida siis järjepanu paika paneme,” selgitas ta. „Selline ülepääs on mõeldud ennekõike jalaväeüksustele, kuid, et sel korral meil jalaväeüksuseid kaasas ei ole, siis oleme ise need, kes lähevad ka üle silla.”