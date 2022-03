Terviseameti prognoos: nädalaga lisandub 8000 nakatunut, haiglaravi langeb alla 300

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal 9200 nakatunut ning võrreldes üle-eelmise nädalaga on registreeritud nakatunute arv 15% võrra langenud. „Senine kiire languse tempo on aeglustunud. Nakatamiskordaja R on tõusnud üle 0,8 ja püsib 0,83 piires,“ sõnas Sepp.