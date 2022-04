PILDID ⟩ Lasteaialaste päevad on väga tegusad

Retla-Kabala kooli Oisu lasteaia õpetaja Anneli Raitar andis teada, et kui materjal oli ette valmistatud, läkski pesakastide kokku panemiseks. „Sel korral õppisid lapsed oskust kasutada trelli, et kruvidega pesakastid kokku kruvida. Nüüd on meil pargis uued pesakastid üleval ja linnudki juba kodud leidnud.”