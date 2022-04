Türi vallas läheb suuremaks prügikoristamiseks

KõKuta, kes veel pole kuulnud, on tervislik ja kodukanti muutev tervisespordi ala Kõnni ja Kummarda. See näeb välja nii, et omi jalutuskäike tehes võetakse kaasa ka prügikott ja proovitakse see jalutuskäigu ajal täis saada. Üles tuleks korjata kõik, mis loodusesse ei kuulu. Hiljem viska täis prügikott kas enda prügikasti või mõnda avalikku valla prügikasti. Koti suurus on igaühe enda valida. (JT)