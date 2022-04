PILDID JA VIDEO ⟩ Imaveres hakati kahe- ja neljarattalistega üle auto hüppama

Kestvuskrossi korraldaja Tanel Teas ütles nädala keskel, et neil on kirjas juba sadakond osalejat. Tegelikult juhtus nii, et kui neljapäeva õhtul läks eelregistreerimine lukku, oli enda sõiduhuvist märku andnud lausa 144 inimest. Olgu öeldud, et eelmise aasta sügisel, kestvuskrossisarja viimasel etapil oli osalejaid enam kui kaks korda vähem.