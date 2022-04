Türi vallavalitsuse nõustaja: kaalun Maarja Brausele kahjunõude esitamist

Maarja Brause kirjutas oma arvamusloos: „Kuivõrd paar nädalat tagasi jõudis minu kõrvu info, et meie vallavalitsuse juures töötab uus inimene Eimar Veldre, siis soovisin, et vallavanem seletaks volikogule, kes ta on ja milleks ta on palgatud. Vallavanem helistas mulle mõned nädalad tagasi ja küsis, mis ma arvan uue inimese tiimi liitmisest. Ma vastasin, et ma ei näe sellele mõtet, sest kriisistaap, eesotsas vallavanema ja valdkondliku juhi Kati Nõlvakuga, peaks olemasolevate inimestega töötama juba piisavalt hästi. Pakkusin ka enda kui vabatahtliku abi põgenike teemaga tegelemiseks, kui lisaressurssi peaks vaja minema. Eimar Veldre on siiski tänaseks tööl ja tegelikult oleks hea nüüd ka avalikkusele teatada, kes ta on ja milleks ta on tööle võetud.“