Aprill on veteranikuu

Tänapäeva veteranid on osalenud rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel Horvaatias, Liibanonis, Bosnia ja Hertsegoviinas, Kosovos, Kesk-Aafrika Vabariigis, Iraagis, Afganistanis, Malis, Iisraelis, Süürias, Makedoonias, Adeni lahel ja Vahemerel. Veterane on meie seas üle 3000 – nende pered ja kodud on kõikjal üle Eesti, neid võib leida tegutsemas väga erinevatel elu- ja huvialadel. Neid vapraid mehi ja naisi jääb alati ühendama missioonikogemus ja jätkuv tahe seista Eesti riigi ja rahva vabaduse eest. Riik ja meie liitlased on kaitseväe ja Kaitseliidu veterane alati kõrgelt hinnanud, kuid neile on oluline ka lähedaste, kolleegide, sõprade ja kogu rahva toetus. Veteranide sümboliks on Sinilill, millega saab igaüks näidata, et väärtustame nende panust meie ühise julgeoleku heaks.