Lauri Läänemetsa märgati silmapaistva noore eestlase konkursil

“Mul on siiralt hea meel tõdeda, et see aasta oli meile esitatud ankeetide arv pea kolmekordne võrreldes eelmiste aastatega. Selle aasta 10 nominenti on suureks inspiratsiooniks ja eeskujuks kõikidele teistele noortele, tegemaks asju enda südame järgi” sõnab Silmapaistev Noor Eestlase programmi direktor Kadi Mets.