Kanuumaratoni korraldajad käisid kirve ja saega võistlusrada vabastamas

Läbipääsu tuli laiendada üheksas erinevas kohas, see tähendab, et just nii paljudes punktides oli vaja vette langenud puid ja suuri oksi eemaldada. Selle tulemusel peaks korraldajate hinnangul kõik distantsid terves pikkuses läbitavad olema ilma, et võistlejad peaksid kanuust vahepeal lahkuma et seda mööda kallast ümber takistuse kanda.