Suhteuuring paljastab jäämäe veealuse osa

Projektijuhi sõnul on valimisse kuuluvate inimeste vastused olulise tähtsusega, et kaardistada Eesti inimeste tegelik heaolu ja turvalisus suhetes. „Eestis on seni uuritud eelkõige füüsilist vägivalda ja ahistamist, mis on kahtlemata oluline, kuid see on jäämäe tipp. Vägivald võib aga olla nii emotsionaalne, füüsiline, seksuaalne kui ka majanduslik ning alati ei ole seda lihtne ära tunda. On põhjust arvata, et kannatajaid on meil tegelikult rohkem, kui praegune statistika seda näitab,“ ütles Bruns.