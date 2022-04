Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Tavapäraselt pole ükski Paides asuv kohvik õhtutundidel avatud ning sööma tuleb sõita Mäosse või Mäekülla, aga homsest hoo sisse saavad ÖÖÖÖkohvikute kolmapäevad ootavad külastajaid hiliste õhtutundideni erimenüüst ja üllatustest osa saama. Ettevõtmisele õla alla pannud Järvamaa ettevõtete koostöövõrgustiku koordinaator Kristina Gudinas ütles, et nelja ö-ga on kohvikute õhtud seetõttu, et need tulevad nii aprillis kui ka mais neljal järjestikusel ööl ning omapärane kirjapilt aitab ka eristuda. «Eks asja mõte olegi toidukohtadele tähelepanu tõmmata ning ergutada inimesi igal ajal väljas söömas ja aega veetmas käima,» lausus ta.

* Türi vallavolikogu otsustas kolmapäeval olnud istungil pärast kolm tundi kestnud arutelu Käru kooli kolmanda kooliastme kaotada, mis tähendab, et järgmisest õppeaastast on kool kuueklassiline. Kuigi enne olulise punkti hääletust lahkus mitu volinikku istungilt, siis saali jäänutest keegi Käru kooli kuueklassiliseks muutumise vastu ei hääletanud. Praegune koalitsioon on varem lubanud kolmanda kooliastme säilitamiseks kõigis põhikoolides teha kõik endast oleneva.

* Eelmisel aastal kogus Paide linna kaasava eelarve hääletusel enim hääli ja osutus võiduideeks Paide tehisjärve ümbruse uuendus. Rannahoojaks peaksid olema suuremad tööd tehtud. Võiduidee esitanud MTÜ Rannaspordikeskuse projektijuht Kert Kaasik selgitas, et eesmärk on rajada Paide tehisjärve kallastele võimalikult mitmekülgne puhkeala, kust leiaksid endale meeldiva koha kõik paidelased. Mõeldud on nii tõsistele spordihuvilistele, kalameestele ja talisuplus­fännidele kui ka neile, kes tahavad ennast lihtsalt hästi tunda.

* Jalgpalli Premium liiga viienda vooru mängus läks Paide linnameeskond eelmise reede õhtul Sportland Arendal vastamisi JK Tallinna Kaleviga ja võitis 3:0. Avapoolajal väravaid ei löödud. Teisel poolajal, täpsemalt 52. mänguminutil läks kirja Tanel Tambergi omavärav ja kaks korda, 60. ja 81. mänguminutil, oli linnameeskonna poolelt tabav Abdul Razak Yusif.