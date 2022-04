Maskikohustus kadus: paljud rõõmustavad, kuid on ka neid, kes peavad mõistlikuks rahvarohkes kohas mask ette panna

"Minul on hea meel, et see kohustus ära kaotati," rääkis üks täna Amblas Kirsimari Söögitoas einestamas käinud mees ning lisas, et koroonaviirusesesse nakatumine on langenud ning igavesti maske kandma jääda pole põhjendatud. "Söögikohtades tundus maski nõue algusest peale ülepingutatud. Nagunii võtsid ju söömise ajaks maski ära," märkis ta. Samas sõnas ta, et ei ole põhimõtteline maskivastane ning inimesi täis bussis võib selle kandmine praegugi olla mõistlik. "Ise ma küll bussiga ei sõida," täpsustas söögikoha külastaja.