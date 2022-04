Teeolud püsivad keerulised üle Eesti

Jätkuvalt esineb üle Eesti lörtsi- ja vihmasadu. Liiklejatel tasub eriti ettevaatlik olla põhimaanteedel Tallinna lähistel, kus teed on puhtad vaid sõidujälgedes ning sadu on endiselt tugev.

Eesti lõunaosas on teepinnad valdavalt märjad. Hooldemasinad on teel, kuid tihe sadu ja tugev tuul muudavad sõiduolud keeruliseks. Tuleb arvestada külgtuule ja piiratud nähtavusega. Sõidukiirused on kõikjal tavapärasest madalamad, liiklemiseks tuleb rohkem aega varuda.