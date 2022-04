Eesti haridusasutustesse on jõudnud paar tuhat Ukrainast saabunud last

Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) on esmaspäevase seisuga registreeritud kokku 1942 Ukrainast Eestisse jõudnud last ja noort. Alushariduses on 353 last, põhihariduses 1426, gümnaasiumis 118 ja kutsehariduses 45 õpilast.