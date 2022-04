Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide Hillar Hanssoo põhikooli lastevanemad leidsid aega ja tahtmist käia kaks nädalat hommikupoolikuti koolis abiks, et toetada Ukrainast tulnud lapsi olukorraga kohanemisel ja eesti keele õppimisel. Hillar Hanssoo kooli direktor Kersti Kivisoo ütles, et tegi paari nädala eest Stuudiumis üleskutse tulla koolile Ukraina õpilaste õpetamisel ja kooliga harjumisel appi. Sellele vastas seitse lapsevanemat. «Arvasin küll, et ega vanematel aega ole, kõik käivad ju tööl. Sellele vaatamata oli neid, kes leidsid selle aja,» lausus ta. «Kasutasime viie lapsevanema abipakkumist, sest nende ajagraafik sobitus kõige paremini kooli omaga.»

* 31. märtsil kell 22.15 sättisid naabrimehed Harri Mikk ja Urmas Neetar end Esna raudteejaama trepile, nagu täpselt 50 aastat tagasi tervitasid nad samas kohas viimast Tammsalu-Türi 61kilomeetrisel liinil liikunud reisirongi. Õigupoolest jäi tookord viimane rong väljumisega tervelt seitse minutit hiljaks, sest nagu Esnaski, oli viimasele rongile igasse jaama tulnud lehvitama rahvast ja rongi meeskond polnud kitsi nendega suhtlema. 50 aasta eest pakkusid Harri ja Urmas vedurimeestele poolikust Agnese likööripudelist lonksu. Raudteelased polnud kadedad, pakkusid viina vastu.

* Viis naiskodukaitsjat Järvamaa eri nurkadest asutasid märtsi algusest laagerdanud mõtte krooniks Ukraina sõjapõgenike abistamiseks mõeldud mittetulundusühingu. Asutajad ja organisatsiooni juhatuse liikmed on naiskodukaitsjad Merje Mihkelsaar Paidest, Kirsika Ilmjärv Koerust, Ülle Jääger Vaolt, Maarja Brause Türilt ja Tene Metsma Järva-Jaanist. Kuid koos nendega on veel palju tublisid järvakaid, teisi eestlasi, ettevõtjaid ja heategijaid, kes tegutsevad Järvamaale saabunud ukrainlaste nimel.

* 16. aprilli õhtul tulevad Türi-Allikul asuvas klubis Garaaž lavale viimase poolsajandi Järvamaa ööklubide, kultuuri- ja rahvamajade, baaride ja pubide, lauluväljakute ja simmaniplatside legendiks saanud diskorid. Ettevõtmise korraldaja Taisto Loopere ütles, et hakkas diskolegendide kokkutulekust Rein Liivikule rääkima umbes aasta tagasi, sest Paide ansamblid on Paide Rocki juubelikontserte teinud järjepanu, aga diskorid on varju jäänud ega ole seni millegi samalaadsega hakkama saanud.

* Üle Eesti Paidesse kokku tulevad tantsu- ja võimlemisrühmade juhendajad näevad laupäeval Paide muusika- ja teatrimajas koolinoorte tantsupeo «Sillad» esitluskontserdil tervikpilti järgmise suve tantsupeo repertuaarist.

* Pühapäevast ei kehti enam üleeestiline maski kandmise kohustus. Valitsus kaotas selle seetõttu, et koroonaviiruse leviku riskitase langes kõigis näitajates keskmisele ehk kollasele tasemele. Kehtima jäi siiski soovitus kanda maske rahvarohketes kohtades, eriti riskirühma inimestele. «Minul on hea meel, et see kohustus ära kaotati,» ütles esmaspäeval üks Amblas Kirsimari Söögitoas einestanud mees. Ta lisas, et koroonaviirusse nakatumine on vähenenud ja igavesti maske kandma jääda pole põhjust. «Söögikohtades tundus maskinõue algusest peale üle pingutatud. Nagunii võtsid ju söömise ajaks maski ära,» märkis ta. Samas sõnas ta, et põhimõtteline maskivastane ei ole, kuid inimesi täis bussis võib olla mõistlik maski praegugi kanda.