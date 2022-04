Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* EASi ja KredExi ühendasutuse turismi tootearenduse toetused jõuavad ka Järvamaale. Suure rahasüsti saab Hindreku turismitalu Raba elamuskeskuse rajamiseks, Käru muuseum teenuste arenduseks ja A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel püsiekspositsiooni uuenduseks. Raha on projektidele jagada üle 544 061 euro. Kõige suurem rahasüst, 192 000 eurot, läheb MTÜle Käru Heade Tegude Muuseum. Muuseumi perenaise Aljona Suržikova ütlust mööda on kavas muuseumi laiendada. «Keset Käru alevikku seisab tühjalt kehvas korras puumaja, mille soovime taastada ja kasutusele võtta,» sõnas ta.

* Rapla-Järvamaa päästepiirkonda juhtiv Tanel Vahter nõustub, et muudatusi on päästevaldkonnas viimasel ajal olnud omajagu, kuid lubab, et juhtumeid lahendatakse Kesk-Eestis sama hästi nagu siiani. Aasta algusest on Järvamaa Raplamaaga üks päästepiirkond, Paide ja Türi päästekomando ühise juhtimise all ning Paides ei tööta enam ka operatiivkorrapidajaid.

* Valimisliitu Tulevikuvald Türi kuuluv Eesti 200 erakonna liige, Türi volikogu eelarve- ja arenduskomisjoni juht Kadri Paas nõuab Türi vallavolikogu Refomierakonda kuuluvalt esimehelt Maarja Brauselt 2000 eurot valeväidete esitamise eest, millele lisandub 384 eurot õigusabikulu.

* Paide masinatehas andis neljapäeval kaitseliidu Järva malevale üle haagise koos mobiilsete teetõketega. Paide masinatehase juhatuse liikme Jaan Meikupi ütlust mööda maksis haagis ja sellele paigutatud metallist teetõkked suurusjärgus 20 000 eurot. «Masinatehas töötas välja mobiilsed ratastel liigutatavad metallist teetõkked, mida oleme teinud välja kolm komplekti. Näiteks kasutab neid 300 kilogrammi kaaluvaid tõkkeid Tallinna Sadam, kui on vaja liiklust suunata,» selgitas ta.

* Kolmkümmend aastat Järvamaa haigla sünnitusosakonda juhtinud Marju Raja pani aprillist vastutava ameti maha, et nautida elus seda, mis seni on töö tõttu tegemata jäänud. Patsientidele on ta siiski arstina olemas ka edaspidi, kuid seda vaid loetud päevadel kuus.

* Märtsi alguses sai Tartu linnast esimene omavalitsus Eestis, kus kõigis üldhariduskoolides on menstruaaltarvikud nende vajajatele vabalt kättesaadavad. Nüüd on astutud esimene samm selle poole, et Tartu kõrval võiksid ka Türi valla koolides tüdrukutele ja neidudele projekti «Kooliside» abil menstruaaltarvikud vabalt kättesaadavad olla.

* Kui kalender näitab juba kevadet, ent lumevaip on väga visa kaduma, valmistab iga mullast tärkav lill, olgu selleks kasvõi tagasihoidlik lumikelluke, inimesele rõõmu – järelikult on kevad siiski tulekul. Esimeste kevadlillede kõrval tärkab veel muudki, mis ei kõlba küll vaasi, aga hoopis toidulauale panna. Mitu kevadist taime, mis on kõigile kättesaadavad ja annavad energiat, on tulvil looduse väge, vitamiine ja kasulikke aineid ning sobivad hästi ka niisama söömiseks.

* Pärast kaht koroonapiirangutest mõjutatud kevadet on Esna küla seltsi eestvõttel 7. mail Esnas jälle kunagise menusarja vaimust kantud Naabriplika kevadlaat. Laada korraldaja Ene Miku ütlust mööda on tänavu maailm laada korraldamiseks taas sobilik. Nagu varem tavaks, kaubeldakse Esnas päev enne emadepäeva ja loodetavasti ei pöördu maailm kuu jooksul uuesti peapeale.

* Teisipäeva keskpäeval Lõõla kandi jahimaadel rajakaamerate vaatevälja jäänud nelja pojaga karupere annab tunnistust sellest, et kuu aja eest aasta loomaks kuulutatud karudel on magus talveuni otsa saanud. Lõõla jahtkonna liige Madis Reinpõld jagas salvestatud rajakaamera pilti haruldasest nelja eelmise aasta pojaga talveunest ärganud karuperest.