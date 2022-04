Ukrainlastest müüjad said märgi rinda

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles, et üle Eesti on Selverites tööd saanud ligi 50 müüjat. «Nende eristamine teistest müüjatest märgi abil oli kohe päevakorral, kuid märkide valmimine võttis aega. Nüüd on need olemas ja kauplustesse ka laiali saadetud,» lausus ta.

Paide Selveris töötab praegu kolm ukrainlast, üks alustab järgmisel nädalal tööd puhastusteenindajana.

Veski selgitas, et riiulite vahel kaupa välja pannes on paratamatu, et mõni ostja esitab küsimusi. «Kui märk on rinnas, siis on pilt küsijale kohe selge, et see müüja ei oska veel eesti keeles vastata,» selgitas ta.

Kui ostja oskab, võib ta siis jätkata vestlust mõnes teises keeles, mida müüja ehk oskab, näiteks vene või inglise keeles. Aga kui ostja ei räägi teisi keeli, on võimalik lihtsalt otsida saali pealt mõni müüja, kes räägib eesti keelt.

Veski ütlust mööda toetab Selver edaspidi igati oma ukrainlastest töötajate püüdlusi eesti keelt õppida, kuid praegu on sellest veel vara rääkida, sest inimesed alles püüavad sõjaõudusi selja taha jätta, kohaneda ja hakkama saada.

Paide Selverit tõi Veski heaks eeskujuks, sest seal on läinud ukrainlaste töökorraldus ladusalt ning rahul on nii juhataja kui ka töötajad.

Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm märkis, et tegelikult õpivad Ukraina taustaga müüjad ka töö käigus eestikeelseid sõnu. «Neile lihtsalt jäävad need kaupa välja pannes meelde ja nii on neil varsti põhilised kaubagrupid selged,» ütles ta.

Kolm ukrainlast töötabki Paide Selveris praegu kaupade väljapanijana. Üks käis sellel nädalal proovipäeval ja tuleb tööle puhastusteenindajana. «Õpetame ta välja ka piimakapi eest hoolt kandma, et ta saaks seal praegu töötavat inimest asendada,» lisas Nõmm.