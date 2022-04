Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* AS Järvamaa Haigla ja AS Paide MEK sõlmisid ehitustöövõtulepingu haigla erakorralise meditsiini osakonna ümberehituseks ja juurdeehitise projekteerimis-ehitustöödeks. Varasem samalaadne leping Haart Ehitusega lõpetati. Järvamaa haigla juhatuse liige Andres Müürsepp selgitas, et esimeses riigihankes tegi Haart Ehitus küll parima pakkumise, kuid ei esitanud garantiikirja, seetõttu tuli korraldada uus riigihange.

* Nädala alguse seisuga oli Järvamaal koolipinki jõudnud sadakond Ukrainast põgenenud last. Kui koolides on olukord kontrolli all ja parimad võimalikud lahendused leitud, siis suurem mure on tekkimas lasteaiakohtadega, mida ennekõike napib linna lasteaedades. Paide linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu ütles, et Paide linna kolmes koolis käib 45 Ukrainast saabunud õpilast. «Nende sekka pole arvestatud neid Ukraina õpilasi, kes õpivad koolides juba sügisest saati,» täpsustas ta.

* Kahel eelmisel kevadel koroonapandeemiast tingitud piirangute tõttu pidamata jäänud Türi lillelaat läheb sel aastal kolmandale katsele. Nüüd on kindel, et mai eelviimasel nädalavahetusel on aiandussõpradel põhjust Türile tulla – 43. lillelaat ootab. Kauplejate kirjapanek algas 1. veebruaril ja eelmisest nädalast on laadaplaan ka kokku pandud. Erilisi muudatusi ega uuendusi seal Türi aianduse ja mesinduse seltsi juhatuse esimehe Pille Marrandi ütlust mööda pole. Tavapäraselt on suurim ala lille- ja taimemüüjate päralt, ent ruumi jagub veel käsitööga kauplejatele, toitlustajatele ja tööstuskauba pakkujatele. Kokku on Türile oodata ligi 700 kauplejat.

* Sellest nädalast on Paide Selveris töötavatel Ukrainast Eestisse sõjavarju tulnud müüjatel rinnas märk kirjaga «Õpin eesti keelt». Selliseid märgid annavad ostjatele teada, miks nad müüjat kõnetades eestikeelset vastust ei saa. Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles, et üle Eesti on Selverites tööd saanud ligi 50 müüjat. «Nende eristamine teistest müüjatest märgi abil oli kohe päevakorral, kuid märkide valmimine võttis aega. Nüüd on need olemas ja kauplustesse ka laiali saadetud,» lausus ta. Paide Selveris töötab praegu kolm ukrainlast, üks alustab järgmisel nädalal tööd puhastusteenindajana.

* Nädalavahetusel lõid Järva maleva kaitseliitlased Kirde maakaitseringkonna üksuste koosseisus kaitseväe keskpolügoonil õppelahinguid 2. jalaväebrigaadiga, mille koosseisus mängis kandvat rolli liitlaste soomustehnika.

* Ambla rahvas võis veel hiljuti olla uhke selle üle, et alevikus asub Järvamaa vanim selleks otstarbeks ehitatud ja siiani toimiv vallamaja. Pärast Järva valla moodustamist tegutses majas küll teeninduspunkt, kuid omavalitsuse teenuseid osutati seal siiski. 1. aprillist on välisuks lukus, hoone tühi ja ootab oma edasist saatust. Märtsi istungil otsustas Järva vallavolikogu ühel häälel muuta vallavalitsuse põhimäärust, mille tulemusel jäid Ambla teeninduspunkti ja ka Peetri teeninduskeskuse asemel tööle teeninduskohad. See tähendab, et Amblas ja Peetris on sisse seatud üks valla ametiasutuse tööruum, kus ametnikud võtavad inimesi vastu eelkirjapanekuga.