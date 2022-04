Regionaalhaigla verekeskus uuendas doonorite valikukriteeriumeid kõrge riskikäitumisega isikutele

„Kui siiani said verd loovutada vaid need mehed, kel oli seksuaalsuhtest teise mehega möödas vähemalt üks aasta, siis nüüdsest on see aeg asendunud nelja kuuga,“ ütles Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse osakonna juhataja-ülemarst dr Gulara Khanirzayeva. „Viimastel aastatel on paljudes riikides vereloovutamise piiranguid riskikäitumisega doonoritel ülevaadatud ja asendatud varem kehtestatud vere alaline loovutuskeeld ajutise loovutuskeeluga (3-12 kuud). Eestis vereloovutamise piirangute kaasajastamisel tuginesime teaduspõhistele teadmistele ning teiste riikide haigestumise trendidele ja kogemustele. Lähtusime ka Eesti uuematest epidemioloogilistest andmetest (Tervise Arengu Instituudi ülevaade “HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogiline olukord Eestis aastatel 2011-2020“) kui doonorivere testimiseks kasutatavate tehnoloogiate paranemisest, ning otsustasime seniseid piiranguid leevendada,” selgitas Khanirzayeva.