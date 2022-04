Järvamaal õpib juba üle 100 Ukrainast sõja eest pagenud lapse ja noore

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on tänaseks Ukraina sõjapõgenikke jõudnud kõikide maakondade lasteaedadesse ja koolidesse. „Palume omavalitsustel kindlasti tutvustada Ukraina lapsevanematele Eesti haridussüsteemi pakutavaid võimalusi. Selleks, et Ukraina sõjakoleduste eest Eestisse jõudvad lapsed ja noored õpiksid võimalikult kiiresti ära eesti keele, on oluline, et lapsed suunataks eelkõige eestikeelsetesse või keelekümblusmetoodikat kasutavatesse haridusasutusse. Eestikeelses keskkonnas omandatakse keelt oluliselt kiiremini,“ selgitab minister Kersna. „Hetkel on eestikeelsetes haridusasutustes 67,4%, keelekümblusmetoodikat rakendavates 11%, vene õppekeelega haridusasutustes 20,9% ning ingliskeelsetes koolides 0,6% õpilastest. Jälgime omalt poolt hoolega neid protsente ja koolikohtade täitumist eri piirkondades. Sinna, kuhu jääb Ukrainast pärit õpilasi püsivalt rohkem ja eestikeelseid koolikohti ei jagu, oleme vajadusel valmis looma täiendavaid õppekohti, nagu äsja Tallinn avas Lilleküla Gümnaasiumi Räägu filiaali, et tagada ukraina lastele põhihariduse omandamise võimalused,“ sõnab minister.

EHISe andmetel on enim Ukrainast pärit lapsi haridusasutustesse hetkel registreeritud Harjumaal (1238), Tartumaal (305), Pärnumaal (272) ja Ida-Virumaal (193) ja Lääne-Virumaal (188), kuid Ukraina lapsi on tänaseks kõigis maakondades, sh Järvamaal 115 last. Kui nädal tagasi oli näiteks Viljandimaal kirja pandud 23 last, siis tänaseks on seal juba 50, ka Hiiumaa haridusasutustes on 18 Ukrainast pärit last või noort.