Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Ajal, kui uusi töötajaid tuleb tikutulega taga otsida, kandideeris Paide Hammerbecki põhikooli direktoriks mitu väga tugevat kandidaati. Uus koolijuht leiti omast majast. Paide linnapea Siret Pihelgas ütles, et direktoriks kandideeris kuus inimest, kellest viis kutsuti vestlusvooru. «Jäime konkursiga rahule, sest tõesti olid tugevad kandidaadid,» sõnas ta.

* Reedel Paides Pärnu tänava ääres ametlikult uksed avav tänavatoidukoht Putka eristub senistest kiirtoidukohtadest selle poolest, et pakub käsitööburgereid ja kvaliteetsest toorainest kohapeal valmivaid suupisteid. Samas paigas varem Peatuse ja Hampsi nime all tegutsenud söögikohtade ebaedu tahavad uued ettevõtjad eduks pöörata selle kaudu, et valmistavad toitu paremini ja hoiavad menüü paindliku.