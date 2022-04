Auhinnareisid ootavad koolinoori riigivanem August Rei loomekonkursil

„Täna on August Rei sünniaastapäev – see väärib tähistamist, kuna Eesti riigi algusaeg on tugevalt kujundatud just tema käekirjaga. Eesti esimese parlamendi Asutava Kogu juhina oli Rei usk parlamentarismi, demokraatiasse ja sotsiaalsesse õiglusesse need väärtused, millele ehitati noor Eesti Vabariik“ kirjeldas Rei olulisust Eesti ajaloos Riigivanem August Rei sihtasutuse nõukoja liige Jaak Juske.