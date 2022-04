Ilmad lähevad soojaks ja päikesepaisteliseks

Skandinaavias on juba võimust võtmas kõrgrõhkkond, mis laieneb nädalavahetusel servaga Eesti kohale, hajutab pilvi ja hoiab ilma olulise sajuta - õhurõhk tõuseb järk-järgult.

Täna hommikul on taevas selge ja olulise sajuta, vaid Ida-Eestis on pisut pilvisem. Puhub põhjakaare tuul 3-8, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.