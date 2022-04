Koolieelikud õppisid esmaabi andma

Mudilased mässasid saali põrandal parasjagu sidemerullidega. Haava puhastamine ja plaasterdamine olid juba selged. Lapsed teadsid ka, et kui kaaslane minestab, tuleb tõsta jalad kõrgemale, või kui käe kuuma veega ära põletad, tuleb see panna mitte külma, vaid jaheda voolava vee alla. Kui aga kaks sõpra mänguhoos peadpidi kokku põrkavad, on abi kas jääst või külmutatud juurviljadest, kui neid juhtub sügavkülmikus olema. Kott tuleb eelnevalt rätikusse keerata ja siis muhule asetada. Kõik lapsed teadsid, et abi saab, kui helistada numbrile 112.