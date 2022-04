Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paarsada laupäeval Pärnu jõel Paidest, Veskisillalt ja Kurgjalt Türi-Tori kiirlaskumise ette võtnud inimest võis olla rahul, sest ilm oli hea ja lõpuajad tavapäratult kiired. Türi-Tori kiirlaskumise peakorraldaja Märt Maipuu sõnas, et tänavu tõesti kõik sujus. «Vesi oli küll kiire, kuid ohutusega oli samuti kõik hästi ja võistlejad teadsid, mida nad teevad. Ümberminekuid, isegi stardis ja sellistes kohtades, kus seda ei osatud oodata, tuli küll ette, kuid ühtegi tõsisemat juhtumit ei olnud,» lausus ta.

* Eestimaalaste kaastunne ja abivalmidus Ukraina sõjapõgenike vastu pole märkamata jäänud ka vabatahtlikele inimestele, kes vene keele oskust ära kasutades võivad end võõraste sulgedega ehtida ja sõjapõgenikeks valetada. Eelmisel nädalal koges Paide kaubakeskuse müüja Inge Sõmermaa häirivat juhtumit, kui kauplusse tulid mees ja naine, kes suhtlesid omavahel vene keeles. «Nad köitsid mu tähelepanu, sest käitusid kummaliselt. Mees võttis parfüümi testpudeli ning piserdas seda üle kogu oma näo ja keha nii, et kauplus oli vänget lõhna täis. Tegin siis viisakalt märkuse, et see pole päris näo pesemiseks mõeldud,» selgitas ta. Mõne aja pärast tuli mees müüjalt küsima, kas ta ei saaks Ukraina põgenikuna lõhnale suuremat soodustust.

* Tänavu suvel Jõgeval peetava III Eesti naiste tantsupeo ettetantsimised on lõppenud ning peole pääsejad selgunud. Seekord näitasid rühmad tantse ette video vahendusel, misjärel hindamiskomisjon sai tööle asuda. Tänavusele naiste tantsupeole on end kirja pannud 383 tantsurühma üle 5000 tantsijaga. Peole pääses 347 rühma. Ettetantsimise videoid hindasid liigijuht ja assistent eraldi, lõpuks arvutati punktid kokku, millest tekkis pingerida. Hinnati tantsude põhisamme, rühma ühtsust, korrektsust, täpsust. Järva-Jaani kultuurimaja direktori Ülle Vaasi juhendatavatest rühmadest sai peopääsme kolm naisrühma, mis on nii juhendajale kui ka tantsijatele igas mõttes peavõit, kui arvestada viimast paari hooaega, mil tantsimiseks pole peaaegu kokku saadudki.

* Järvamaalt pärit, kuid praegu emaga Šotimaal Aberdeenis elav 14aastane Alan Richard kasvatas endale pikad juuksed, et annetada need vähihaigete laste heaks. Alan Richard alustas juuste kasvatamist umbes kolm aastat tagasi. Möödunud neljapäeval käis ta koos emaga Koerus juuksur Age Tihase juures, kes üle 40 sentimeetri pikkused juuksed poisi soovil maha lõikas. Alan Richard selgitas, et enne pani juuksur juuksed kuude põimimata patsi ning lõikas need maha täpselt õige koha pealt. Protseduur, mis sisaldas ka juuste pesemist, kuivatamist ja uue soengu tegemist, võttis aega umbes tunni. Patside pikkus on 44–47 sentimeetrit.

* Järvamaa pärandi sihtkapitali tänavuse stipendiumi saavad kauaaegne kodukoha pärandi väärtustaja ja külaajaloo raamatute autor Vello Kallandi ning SA A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel põnevate ettevõtmiste tarvis. Vello Kallandi on maakonnas tuntud kodu-uurija, kes on kaante vahele pannud ligi paarkümmend ajalooülevaadet nii kodukoha külade kui ka nendega seotud isikute kohta. Üle-eelmisel aastal ilmunud raamatu «Karinu 500» tunnistasid nii Eesti genealoogia selts kui ka Eesti kodu-uurimise selts aasta parimaks väljaandeks.