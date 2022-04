Eesti ettevõtted soovivad jätkuvalt kasvada 10% asemel 10 korda

"Kandideeris väga erineva tausta ja suurusega ettevõtteid, kellel kõigil on aga sama ambitsiooni ja tahe - kasvatada enda äri läbi ärimudeli digitaliseerimise kümme korda, mitte kümme protsenti, nagu Kasvuprogrammi moto ka ütleb. Märtsis startinud Kasvuprogrammi valisime 12 ambitsioonikat ettevõtet, kes läbivad kolme kuu jooksul intensiivse innovatsioonikuuri. Eesmärgiks on jõuda globaalse ja eskaleeruva kuid samas jätkusuutliku ärimudelini," ütles SEB Balti divisjoni strateegia- ja kliendikogemuse juht Andra Altoa.

Iga perioodi lõpus selgitatakse välja ka finalistid, kelle seast valitakse programmi võitja. Kasvuprogramm on praktiline, põhineb juhtumiuuringutel ning on välja töötatud SEB ja European Innovation Academy poolt. Programm koosneb viiest õppesessioonist, mis omakorda on kokku pandud avalikest praktilistest loengutest ja töötubadest. Kasvuprogrammis läbitavad teemad on kasvuambitsiooni disainimine, prototüüpimine, ärimudeli muutmine ja minimaalse vajaliku toote loomine, innovatsioonitüüpide testimine, innovatsioonikultuur, avatud ärimudeli loomine, saja päeva tegevusplaani koostamine.