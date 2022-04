Lauri Läänemets Kaja Kallasele: üürikorterid on üha kättesaamatumad, aga valitsusel puudub eluasemepoliitika

„Kiire inflatsioon ja kasvanud nõudlus on tõstnud korterite üürihindu. Prognooside kohaselt üürikorterite kallinemine jätkub, mis süvendab veelgi eluaseme kättesaamatuse probleemi. Lisaks on mitmel pool Eestis üüriturg tagasihoidlik või sisuliselt puudub. Neid, kes ei saa endale oma kodu lubada ega iseseisvat elu alustada, tuleb aina juurde,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid ei lepi Läänemetsa sellega, et valitsusel on olematu eluasemepoliitika, mis mõjutab negatiivselt ka majandust. „Loodame, et Kaja Kallas võtab meie arupärimist tõsiselt. Elamispindade puudus on takistamas kogu Eesti arengut,“ sõnas Läänemets.