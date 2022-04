Nooleviskajaid tuli Paidesse kohale sedavõrd palju, et rekord purunes pea kahekordselt

Paide nädalamängude korraldaja Roman Zarovski selgitas, et see oli neil alles viies nädalamäng. „Esimesel korral oli meil osalejaid 20, teisel korral 14, siis 18 ja 21 ning nüüd siis 60,” täpsustas ta. „Oli suur reede ning mujal Eestis mänge ei toimunud ehk kõik asjaolud toetasid meie nädalamängul osalemist. Varasematel kordadel oli palju neid, kes eri põhjustel jätsid tulema.”

Jalgpalluri taustaga Zarovski selgitas, et tema on nooleviskamisega tegelenud ca aasta aega. „Kui hakkasin väiksematel võistlustel ehk nädalamängudel käima, siis lähimateks mängukohtadeks olid Türi ja Koeru,” avaldas ta. „Et mõlemas kohas toimuvad nädalamängud tööpäeva õhtuti ja alati polnud seal võimalik osaleda, aga mängida ma ju tahtsin, siis mõtlesin koos Rasmus Eelmaaga, et teeme oma klubi ja hakkame hoopis Paides nädalamänge korraldama.”

Roman Zarovki lootis, et vähemalt paarkümmend mängijat saab olema ka järgmistel Paide nädalamängudel. „Selle kohta on üks ütlus- darts on sportlaste surnuaed. See tähendab seda, et vigastuste või muude jamade tõttu suurest spordist eemalejäänud kohtuvad nooleviskamise võistlustel,” ütles ta. „Ole sa korv-, võrk- või jalgpallur, pakub see mäng võistluspinget ja annab võimaluse spordimehena ennast välja elada.”