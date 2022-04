Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* «Kinnisvaraportaali saaks praegu panna kuulutuse, et müüa maja otse järve kaldal, kui peakime tahtma maja müüa,» ütles muiates Väike-Kareda mõisa naabruses elav Riina Randmäe. Tema kodu külje alla on kevadvetega tekkinud üle kümne hektari suurune järv. Kui otsida Väike-Kareda järve suurusele võrdlust, siis näiteks Paide tehisjärve pindala on 4,5 ja Türi tehisjärvel 5,5 hektarit ehk sama palju kui kaks tuntud järve kokku.

* H&H Lilled omanik Reelika Klettenberg-Kivi tähistas sel nädalal aasta möödumist sellest, kui ta Paide keskväljaku ääres lillepoe uksed avas. Ehkki esmalt tuli lilli müüa ukse vahelt ja inimestega turvalist vahemaad hoides ning kurnav koroonaaeg nööris lilleäril hinge viimased pool aastat, on ta suutnud vastu pidada. «Tulevik saab ehk helgem,» sõnas ta. Klettenberg-Kivi selgitusel öeldi talle kohe, et algus on raske ja esimesel aastal tuleb end palju näidata. «Mujalt tulnuna hoiatati mind, et Paide inimesed on kitsid, kinnised ja kadedad. Õnneks veendusin, et nii see siiski ei ole,» lausus ta. «Paidelased on olnud vägagi sõbralikud, toetavad ja toredad ning mulle on tekkinud püsikliente, kes mind usaldavad ja mu kätetööd hindavad.»