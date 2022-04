Raamaturiiulid täienevad jõudsalt

Kõige enam laenutusi maakonna ühe elaniku kohta on Võrumaal, Tartumaal, Hiiumaal, Põlvamaal ja Lääne-Virumaal. Võimalik, et järvalased võtavad selles tabelis peatselt teistele järele, sest tänavu on trükist ilmumas või juba ilmunud mitu raamatut, mis kajastavad Järvamaa eluolu või on selle kirjutanud järvalased. Niisiis on põhjust neid trükiseid raamatukogudest nõutama hakata.