Moonipoiss jõuab Ambla kirikaeda tagasi tõenäoliselt aasta teises pooles

Ambla Maarja koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe sõnas, et kirikuaeda külastavad inimesed küsivad moonipoisi kohta üsna tihti. Tuntakse huvi, et kas miks seda ei leia või need, kes töödest teavad, et kuna tööd lõpevad ja hauamonument taas oma kohale saab.