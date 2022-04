Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Kui eelmise nädala reedel oli Türi ühisgümnaasiumi abiturientidel päev täis õhupalle, tantsu, laulu ja naeru – oli tutipäev –, siis eile hommikul olid needsamad 56 tüdrukut ja poissi palju tõsisemas meeleolus, sest ees ootas lõpueksamite jadast esimene – eesti keele riigieksam.

Kooli aula ees olev koridor oli järjekorras seisvaid eksaminande tihedalt täis. Kuigi mõnigi nägu oli naerul, oli selle ilme taga aimata ärevust ja pinget. Oli neidki, kellel üldse naeru- ega jututuju polnud. Võimalik, et peades keerles veel viimane meeleheitlik katse meelde tuletada peamised eesti keele grammatika reeglid või see, kuidas eksami kirjalikus osas nõutavad 400 tähemärki paberile ritta saada.

Nutitelefonid olid ammu koridori aknalaual olevasse hoiukasti sätitud ning taskutes ja käte vahel oli üksnes vajalik kraam: pastapliiatsid, taskurätipakid, veepudelid, šokolaaditahvlid, müslibatoonid ja isikut tõendav dokument. Mõnele eksamile minejale piisas ühes kirjutusvahendist, aga teisel oli pliiatseid ja markereid peotäis, sest iial ei tea, millal kirjapulk koostööst keeldub. Pole midagi hullemat, kui suures kirjutamistuhinas pastapliiats järsku streikima hakkab.

*Eelmisel reedel tantsisid Paide teatri laval ennastunustavalt kohalikud eakad, kel vanust üle 63 eluaasta. Trupi keskmiseks vanuseks arvutasid asjaosalised ise lausa 70 aastat, kuid see ei takistanud lüüa kaasa enneolematus tantsuetenduses «Esimene tants. Viimast korda».

Tantsuetenduses osalenud Marju Raja ütles, et selline tantsimise kogemus oli tema elus täiesti uudne ja tundmatu. «Tegemist oli puhtalt improvisatsiooniga. Meil oli üldjoontes teada, millal ja kuhu peaksime liikuma, aga kuidas, see oli igaühe enda teha,» selgitas ta.

Raja sõnas, et on elus tantsimisega palju kokku puutunud. Ta on harrastanud rahvatantsu, rühmvõimlemist, balletti ja seltskonnatantsu, kuid need tantsuviisid eeldavad kõik kindlat kava, elementide järjestust või kindlaid samme ikka muusika rütmis. «Seekordses lavastuses polnud midagi ette antud ja mida vähem muusikasse liikusid, seda parem. Sellist tavapärast ilusat tantsu me ei esitanud,» ütles Raja.

Kõigile tantsijatele oli see Raja hinnangul tõsine enese proovilepanek, kuid saadud kogemusoli seda väärt.

*Eelmisel nädalal käis Eesti vaegkuuljate liidu kuulmisbuss Järvamaal, peatudes Amblas ja Järva-Jaanis, kus oli koju kätte tulnud võimaluse vastu oma kuulmist kontrollida suur huvi. Tehti 35 kuulmistesti ja nõustati rohkem kui 40 inimest. Kummaski kohas kuulmispäeval käinutest polnud ühtegi, kellel oleks kuulmisega kõik täiesti korras olnud.

Eelmise neljapäeva pärastlõunal oli Ambla kultuurimajas omajagu sagimist. «See on väga hea asi, et selline võimalus koju kätte toodi,» ütles üks keskealine naine.

Ta selgitas, et tunnetab juba mõnda aega, et ei kuule nii hästi nagu varem. Nii soovis ta teada, kas muretsemiseks on põhjust, ning oli rõõmus, et kuulmistaset on võimalik mõõta kodukoha lähedal ja pikkade järjekordadeta.