Pooled autoostjatest oleksid valmis välja käima poole kuni kahe aasta jagu oma kuupalka

„Korraldasime küsitluse Eestis, Lätis ja Leedus ning üldiselt jäid inimeste eelistused küllaltki sarnaseks. Eestlaste puhul võib küll täheldada, et meie inimesed enam päris odava otsa sõiduvahendeid nii palju osta ei soovi,“ märkis Citadele panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel. Kui Eesti inimestest märkis 18 protsenti, et nad oleksid valmis auto eest välja käima maksimaalselt oma kuue kuu kuupalga, siis Lätis ja Leedus oli sellise hinnaklassi eelistajaid 24 protsenti vastanutest.

Kokku 18 protsenti Eesti inimestest märkis, et nad ei poolda üldse või ei soovi autot osta. Selle küsimuse juures tuli välja ka kõige suurem erinevus naiste ja meeste vahel – meestest vastas 10 protsenti, et neid sõiduvahendi omamine ei huvita, selliseid naisi on aga lausa veerand ehk 25 protsenti. Ühtlasi on mehed rohkem valmis auto eest suuremat summat välja käima. Meestest 14 protsenti vastas, et oleks valmis maksma vähemalt 24 oma kuu töötasu suuruse summa. Selliste naiste protsent jäi kaheksa protsenti juurde.

„Kolm protsenti kõikidest vastajatest märkis, et nad eelistavad ostmise asemel autot hoopis rentida. Lühiajaliste rendiautode segmendi hoogsa laienemisega võib eeldada, et see number on muutumas ka järjest suuremaks. Keskkonna mõttes oleks see vägagi eelistatav tendents. Seda on ka järjest suurenev huvi elektriautode vastu, mida ka Citadele pangast saab soetada soodsamate liisingutingimustega,“ lausus Moppel. Leedus eelistaks autot rentida lausa kuus protsenti ning Lätis neli protsenti vastajatest.

Oma ideaalse auto välja valimiseks on 43 protsenti inimestest valmis kulutama aega 1-3 kuud. 29 protsenti piirduks siiski kõigest maksimaalselt ühe kuuga. Kuus protsenti Eesti inimestest oleks nõus veetma isegi üle aasta aja, et leida endale just see ideaalne neljarattaline sõber.