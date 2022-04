Ohtlike toodete nimekirja eesotsas on sel aastal mootorsõidukid ja mänguasjad

Komisjoni õigusküsimuste volinik Didier Reynders ütles: „Safety Gate on taas kord osutunud oluliseks vahendiks tarbijate kaitsmisel ohtlike toodete eest. Tunnen uhkust selle üle, et seda süsteemi on pidevalt ajakohastatud ja tugevdatud. On väga oluline, et Safety Gate oleks kohandatud vastavalt uuele tarbijakeskkonnale. Nii saame olla kindlad, et see annab tarbijatele ühtsel turul tõhusa kaitse igas olukorras. Safety Gate on aidanud ka tagada, et pandeemiavastases võitluses kasutatavad vahendid vastavad rangeimatele standarditele.“